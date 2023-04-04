село Медянка, село Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Медянка

Ординский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
3954Медянское, сел.при рч. Медянке.11570260660909Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Медянская волость
1316. Медянское, село бывшее государственное, при речке Медянке, дворов 300, жителей 1336, волостное правление (уездный город в 115 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Медянская волость
1) с. Медянское на р. Медянке, прав. церк., зем. шк., библиотека, вол. прав., зем. ст., еженед. базар по воскрес., трехднев. ярм.: Никольская с 24 мая, 1 ноября, Рождеств Показать все Медянское общество32811901191Бывшие государственныеПравославныеРусские110

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Осинский уезд, Медянская волость
село Медянское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ординский район
796874Медянкасело56°59'00"56°58'00"O-40-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ординский муниципальный район, Медянское сельское поселение
57638422101с Медянкасело
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