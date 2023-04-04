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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3954Медянское, сел.при рч. Медянке.11570260660909Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1316. Медянское, село бывшее государственное, при речке Медянке, дворов 300, жителей 1336, волостное правление (уездный город в 115 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Медянское на р. Медянке, прав. церк., зем. шк., библиотека, вол. прав., зем. ст., еженед. базар по воскрес., трехднев. ярм.: Никольская с 24 мая, 1 ноября, Рождеств Показать все Медянское общество32811901191Бывшие государственныеПравославныеРусские110—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Медянское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
796874Медянкасело56°59'00"56°58'00"O-40-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57638422101с Медянкасело