Савельевский Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Савельевских Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Савельевская Ксенья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Савельевских Иван Иванович
Мать ребёнка: Савельевская Ксенья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Савельевских Мартын Иванович
Мать ребёнка: Савельевская Ксенья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Савельевских Никифор Иванович
Мать ребёнка: Савельевская Ксенья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Савельевская Ксенья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот