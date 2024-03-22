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Савельевский Иван Иванович

Место рождения

Поляны, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Поляны, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Савельевских Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Савельевская Ксенья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Савельевских Иван Иванович

Мать ребёнка: Савельевская Ксенья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Савельевских Мартын Иванович

Мать ребёнка: Савельевская Ксенья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Савельевских Никифор Иванович

Мать ребёнка: Савельевская Ксенья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Савельевская Ксенья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельевская Ксенья Федоровна

Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
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