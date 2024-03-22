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Савельевских Мартын Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Савельевский Иван Иванович

Мать: Савельевская Ксенья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Савельевских Егор Мартынович

Мать ребёнка: Савельевских Авдотья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Савельевских Марья Мартыновна

Мать ребёнка: Савельевских Авдотья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Савельевских Анна Мартыновна

Мать ребёнка: Савельевских Авдотья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 25-25-330, 3л
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Савельевских Анисья Мартыновна

Мать ребёнка: Савельевских Авдотья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 25-25-330, 3л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельевских Авдотья Андреевна

Смерть
1823
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 28об
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