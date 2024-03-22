Савельевских Мартын Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Савельевских Егор Мартынович
Мать ребёнка: Савельевских Авдотья Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Савельевских Марья Мартыновна
Мать ребёнка: Савельевских Авдотья Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Савельевских Анна Мартыновна
Мать ребёнка: Савельевских Авдотья Андреевна
ГАСО, 25-25-330, 3л
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Савельевских Анисья Мартыновна
Мать ребёнка: Савельевских Авдотья Андреевна
ГАСО, 25-25-330, 3л
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1823
ГАСО, рев 1834, 28об