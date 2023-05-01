Савельевская Ксенья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Савельевских Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Савельевский Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Савельевских Иван Иванович
Отец ребёнка: Савельевский Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Савельевских Мартын Иванович
Отец ребёнка: Савельевский Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Савельевских Никифор Иванович
Отец ребёнка: Савельевский Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Савельевский Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно