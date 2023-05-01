Савельевская Ксенья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельевская Ксенья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 об
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Савельевских Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Савельевский Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Савельевских Иван Иванович

Отец ребёнка: Савельевский Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Савельевских Мартын Иванович

Отец ребёнка: Савельевский Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Савельевских Никифор Иванович

Отец ребёнка: Савельевский Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Савельевский Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельевский Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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