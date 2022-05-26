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Кириков Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1844 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1844 ст.

Отец: Кириков Александр Федорович

Мать: Кирикова (Богородская) Анна Ивановна

Родился при Богородицкой Церковницкой церкви.
Образование
1860
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в высшем отделении Вологодского уездного училища и получает от казны пособие.
Образование
?.06.1868 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию.
Работа или профессия
11.11.1868 ст.
Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Посвящен в священника к Волюжской Николаевской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
Около 1871

Жена: Кирикова Павла Михайловна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кирикова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кириков Александр Иванович

Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Сын священника Волюжской Николаевской церкви Вельского уезда.
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Кирикова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Кирикова Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Кириков Николай Иванович

Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Кириков Леонид Иванович

Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кириков Павел Иванович

Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кирикова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Кириков Федор Иванович

Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кириков Евгений Иванович

Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1909

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