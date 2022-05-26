Кириков Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1844 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
31.01.1844 ст.
Родился при Богородицкой Церковницкой церкви.
Образование
1860
Обучается в высшем отделении Вологодского уездного училища и получает от казны пособие.
Образование
?.06.1868 ст.
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию.
Работа или профессия
11.11.1868 ст.
Посвящен в священника к Волюжской Николаевской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
Около 1871
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кирикова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кириков Александр Иванович
Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна
Сын священника Волюжской Николаевской церкви Вельского уезда.
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Кирикова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кирикова Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кирикова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Кирикова Павла Михайловна
Смерть
После 1909