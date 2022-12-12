Кириков Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Кириков Федор Петрович
Работа или профессия
С 19.02.1831 ст.
Пономарь Богородицкой Церковницкой церкви Вологодского уезда (Окологородный стан).
Бракосочетание
Около 1832
Жена: Кирикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Голубева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Кирикова Анна Ивановна
Дочь пономаря Богородицерождественской Церковницкой церкви Вологодского уезда (при городе Вологде).
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Кирикова Анна Александровна
Мать ребёнка: Кирикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1844 ст.
Сын: Кириков Иван Александрович
Мать ребёнка: Кирикова Анна Ивановна
Родился при Богородицкой Церковницкой церкви.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кирикова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Кирикова Анна Ивановна
Смерть
1856