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Кириков Александр Федорович

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Место рождения

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кириков Федор Петрович

Мать: Кирикова Наталия Марковна

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 19.02.1831 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Пономарь Богородицкой Церковницкой церкви Вологодского уезда (Окологородный стан).
Бракосочетание
Около 1832

Жена: Кирикова Анна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Голубева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кирикова Анна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь пономаря Богородицерождественской Церковницкой церкви Вологодского уезда (при городе Вологде).
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Кирикова Анна Александровна

Мать ребёнка: Кирикова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1844 ст.

Сын: Кириков Иван Александрович

Мать ребёнка: Кирикова Анна Ивановна

Родился при Богородицкой Церковницкой церкви.
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кирикова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Кирикова Анна Ивановна

Смерть
1856
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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