Голубева (Кирикова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Дочь пономаря Богородицерождественской Церковницкой церкви Вологодского уезда (при городе Вологде).
Бракосочетание
Около 1855
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Голубев Петр Федорович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Голубев Петр Федорович
Смерть
Неизвестно