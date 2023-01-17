Голубева (Кирикова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Кирикова) Наталья Александровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Кириков Александр Федорович

Мать: Кирикова Анна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь пономаря Богородицерождественской Церковницкой церкви Вологодского уезда (при городе Вологде).
Бракосочетание
Около 1855

Муж: Голубев Петр Федорович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Голубев Николай Петрович

Отец ребёнка: Голубев Петр Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Голубев Иван Петрович

Отец ребёнка: Голубев Петр Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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