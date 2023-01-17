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Голубев Петр Федорович

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Место рождения

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Грязовецкого уезда, Богородской Сидоровской церкви пономаря пономаря Федора Фреденцова сын.
Образование
1850
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Исключен из низшего отделения Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
1851
Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Определен сверх штата в пономаря к Богородской Сидоровской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1855

Жена: Голубева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Голубев Николай Петрович

Мать ребёнка: Голубева Наталья Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1856
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переведен к Богородицерождественской Церковницкой церкви Вологодского уезда, на что имеет переходный указ. В стихарь не посвящен и грамоты не имеет. При переходе на сие место обязался помогать тёще св... Показать все
Рождение ребёнка
1859

Сын: Голубев Иван Петрович

Мать ребёнка: Голубева Наталья Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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