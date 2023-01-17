Голубев Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Грязовецкого уезда, Богородской Сидоровской церкви пономаря пономаря Федора Фреденцова сын.
Образование
1850
Исключен из низшего отделения Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
1851
Определен сверх штата в пономаря к Богородской Сидоровской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1855
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Голубева Наталья Александровна
Работа или профессия
1856
Переведен к Богородицерождественской Церковницкой церкви Вологодского уезда, на что имеет переходный указ. В стихарь не посвящен и грамоты не имеет. При переходе на сие место обязался помогать тёще св... Показать все
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Голубева Наталья Александровна
Смерть
Неизвестно