Кириков Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1802
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кириков Григорий Федорович
Мать ребёнка: Кирикова Наталия Марковна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Кирикова Наталия Марковна
Природой Вологодского уезда Николаевской, что в Янгосаре, церкви священника Федора Петрова сын.
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Кирикова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Кирикова Наталия Марковна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кириков Александр Федорович
Мать ребёнка: Кирикова Наталия Марковна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кириков Николай Федорович
Мать ребёнка: Кирикова Наталия Марковна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Кирикова Наталия Марковна
Работа или профессия
До 1819
Священник Николаевской Янгосарской церкви Вологодского уезда.
Смерть
1819