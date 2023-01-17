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Кириков Федор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1802

Жена: Кирикова Наталия Марковна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кириков Григорий Федорович

Мать ребёнка: Кирикова Наталия Марковна

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кириков Иван Федорович

Мать ребёнка: Кирикова Наталия Марковна

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Природой Вологодского уезда Николаевской, что в Янгосаре, церкви священника Федора Петрова сын.
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Кирикова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Кирикова Наталия Марковна

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кириков Александр Федорович

Мать ребёнка: Кирикова Наталия Марковна

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кириков Николай Федорович

Мать ребёнка: Кирикова Наталия Марковна

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кириков Петр Федорович

Мать ребёнка: Кирикова Наталия Марковна

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 1819
Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Священник Николаевской Янгосарской церкви Вологодского уезда.
Смерть
1819
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