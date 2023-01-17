Кириков Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириков Григорий Федорович

Кириков Григорий Федорович

avatar

Место рождения

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кириков Федор Петрович

Мать: Кирикова Наталия Марковна

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1820
Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря к Архангельской Норобовской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1825

Жена: Кирикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кириков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1834
Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Пономарь Васильевской на Тошне церкви.
Смерть
1853
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close