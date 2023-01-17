Кириков Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Кириков Федор Петрович
Работа или профессия
1820
Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря к Архангельской Норобовской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1825
Жена: Кирикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кириков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна
Работа или профессия
1834
Пономарь Васильевской на Тошне церкви.
Смерть
1853