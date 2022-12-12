Кириков Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Работа или профессия
С 1851
Пономарь, псаломщик Михаило-Архангельской Норобовской церкви.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кириков Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кириков Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Кирикова Павла Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1876 ст.
Сын: Кириков Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Сын псаломщика Михаило-Архангельской Норобовской церкви Вологодского уезда Александра Кирикова.
Смерть
До 1917