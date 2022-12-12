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Кириков Александр Григорьевич

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Место рождения

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кириков Григорий Федорович

Мать: Кирикова Анна Яковлевна

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 1851
Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь, псаломщик Михаило-Архангельской Норобовской церкви.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кириков Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кириков Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Кирикова Павла Александровна

Мать ребёнка: не указана

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.05.1876 ст.

Сын: Кириков Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын псаломщика Михаило-Архангельской Норобовской церкви Вологодского уезда Александра Кирикова.
Смерть
До 1917
Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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