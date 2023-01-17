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Кириков Александр Александрович

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Место рождения

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.05.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1876 ст.

Отец: Кириков Александр Григорьевич

Мать: не указана

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын псаломщика Михаило-Архангельской Норобовской церкви Вологодского уезда Александра Кирикова.
Образование
1895
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Проучившись год в 4-м классе Вологодского Духовного училища, уволен со свидетельством 3-го класса.
Военная служба
С 12.11.1897 по 07.11.1900 ст.
Состоял на действительной военной службе.
Работа или профессия
С 24.01.1902 ст.
Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Состоял исполняющим дела псаломщика при Михаило-Архангельской Норобовской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1903

Жена: Кирикова Градислава Павловна

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
В замужество поступила девицею домашнего образования.
Рождение ребёнка
26.12.1904 ст.

Дочь: Кирикова Александра Александровна

Мать ребёнка: Кирикова Градислава Павловна

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
11.02.1905 ст.
Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Утвержден в должности псаломщика при Михаило-Архангельской Норобовской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
24.02.1907 ст.

Дочь: Кирикова Фаина Александровна

Мать ребёнка: Кирикова Градислава Павловна

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1908 ст.

Дочь: Кирикова Нина Александровна

Мать ребёнка: Кирикова Градислава Павловна

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
14.09.1909 ст.
Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен в стихарь, грамоту имеет.
Рождение ребёнка
21.05.1911 ст.

Сын: Кириков Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Кирикова Градислава Павловна

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1913 ст.

Дочь: Кирикова Августа Александровна

Мать ребёнка: Кирикова Градислава Павловна

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 13.08.1914 ст.
Ивачино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Состоит псаломщиком Вассиановской Кубеницкой церкви Кадниковского уезда. Указ имеет.
Военная служба
С 08.06.1915 по 15.10.1917 ст.
Участник Первой Мировой войны. По мобилизации находился в войсках.
Смерть
Неизвестно
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