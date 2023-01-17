Кириков Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения01.05.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1876 ст.
Отец: Кириков Александр Григорьевич
Мать: не указана
Сын псаломщика Михаило-Архангельской Норобовской церкви Вологодского уезда Александра Кирикова.
Образование
1895
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Проучившись год в 4-м классе Вологодского Духовного училища, уволен со свидетельством 3-го класса.
Военная служба
С 12.11.1897 по 07.11.1900 ст.
Состоял на действительной военной службе.
Работа или профессия
С 24.01.1902 ст.
Состоял исполняющим дела псаломщика при Михаило-Архангельской Норобовской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1903
В замужество поступила девицею домашнего образования.
Рождение ребёнка
26.12.1904 ст.
Дочь: Кирикова Александра Александровна
Мать ребёнка: Кирикова Градислава Павловна
Работа или профессия
11.02.1905 ст.
Утвержден в должности псаломщика при Михаило-Архангельской Норобовской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
24.02.1907 ст.
Дочь: Кирикова Фаина Александровна
Мать ребёнка: Кирикова Градислава Павловна
Рождение ребёнка
27.10.1908 ст.
Дочь: Кирикова Нина Александровна
Мать ребёнка: Кирикова Градислава Павловна
Работа или профессия
14.09.1909 ст.
Посвящен в стихарь, грамоту имеет.
Рождение ребёнка
21.05.1911 ст.
Сын: Кириков Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Кирикова Градислава Павловна
Рождение ребёнка
04.11.1913 ст.
Дочь: Кирикова Августа Александровна
Мать ребёнка: Кирикова Градислава Павловна
Работа или профессия
С 13.08.1914 ст.
Ивачино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Состоит псаломщиком Вассиановской Кубеницкой церкви Кадниковского уезда. Указ имеет.
Военная служба
С 08.06.1915 по 15.10.1917 ст.
Участник Первой Мировой войны. По мобилизации находился в войсках.
Смерть
Неизвестно