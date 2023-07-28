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Кирикова Августа Александровна
Кирикова Августа Александровна
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Место рождения
Норобово
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
04.11.1913 ст.
Пол
Женский
Отец
Кириков Александр Александрович
1876 г.р.
Мать
Кирикова Градислава Павловна
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1913 ст.
Отец:
Кириков Александр Александрович
Мать:
Кирикова Градислава Павловна
Норобово
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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