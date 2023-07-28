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Кирикова Августа Александровна

Место рождения

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.11.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1913 ст.

Отец: Кириков Александр Александрович

Мать: Кирикова Градислава Павловна

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область