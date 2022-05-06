Кириков Леонид Иванович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Работа или профессия
Неизвестно
Павликово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Мишехонской Благовещенской церкви Вологодского уезда.
Образование
1893
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончил Тотемское Духовное училище.
Смерть
Неизвестно