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Кириков Леонид Иванович

Место рождения

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кириков Иван Александрович

Мать: Кирикова Павла Михайловна

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
Павликово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Мишехонской Благовещенской церкви Вологодского уезда.
Образование
1893
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончил Тотемское Духовное училище.
Смерть
Неизвестно

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