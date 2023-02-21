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Кирикова Павла Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1871

Муж: Кириков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кирикова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кириков Александр Иванович

Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Сын священника Волюжской Николаевской церкви Вельского уезда.
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Кирикова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Кирикова Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Кириков Николай Иванович

Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Кириков Леонид Иванович

Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кириков Павел Иванович

Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кирикова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Кириков Федор Иванович

Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кириков Евгений Иванович

Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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