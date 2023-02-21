Кирикова Павла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1871
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кирикова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кириков Александр Иванович
Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович
Сын священника Волюжской Николаевской церкви Вельского уезда.
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Кирикова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кирикова Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кирикова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Кириков Иван Александрович