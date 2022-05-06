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Кириков Павел Иванович

Место рождения

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Кириков Иван Александрович

Мать: Кирикова Павла Михайловна

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Образование
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Обучался в Томском университете.
Образование
1898
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончил Тотемское Духовное училище.
Работа или профессия
1914
Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Врач Шангальского приемного покоя Вельского уезда.
Смерть
Неизвестно

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