Кириков Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Образование
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Обучался в Томском университете.
Образование
1898
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончил Тотемское Духовное училище.
Работа или профессия
1914
Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Врач Шангальского приемного покоя Вельского уезда.
Смерть
Неизвестно