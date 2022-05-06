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Кириков Александр Иванович

Место рождения

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Кириков Иван Александрович

Мать: Кирикова Павла Михайловна

Строевское, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Сын священника Волюжской Николаевской церкви Вельского уезда.
Образование
1888
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончил Тотемское Духовное училище.
Образование
1894
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию.
Работа или профессия
С 25.03.1895 ст.
Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Священник Успенской Ухтомской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1896

Жена: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна

Рождение ребёнка
22.02.1898 ст.

Дочь: Кирикова Александра Александровна

Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.

Сын: Кириков Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.02.1901 ст.

Сын: Кириков Николай Александрович

Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.03.1903 ст.

Дочь: Кирикова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.12.1904 ст.

Дочь: Кирикова Евгения Александровна

Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 20.09.1906 по 23.04.1911 ст.
Помощник Благочинного церквей Вологодской епархии по 6-му округу.
Рождение ребёнка
19.12.1906 ст.

Сын: Кириков Павел Александрович

Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.11.1908 ст.

Дочь: Кирикова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1910 ст.

Дочь: Кирикова Елена Александровна

Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
23.04.1911
Назначен Благочинным церквей 6 округа Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
25.12.1912 ст.

Сын: Кириков Василий Александрович

Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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