Кириков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Кирикова Александра Александровна
Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна
Сын: Кириков Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна
Сын: Кириков Николай Александрович
Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна
Дочь: Кирикова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна
Дочь: Кирикова Евгения Александровна
Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна
Сын: Кириков Павел Александрович
Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна
Дочь: Кирикова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна
Дочь: Кирикова Елена Александровна
Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна
Сын: Кириков Василий Александрович
Мать ребёнка: Кирикова (Богословская) Аполлинария Николаевна