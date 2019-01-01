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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Успенской Ухтомской церкви. Список архивных дел по при Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4743Ухтомский-Успенский, пог.при пруде Пузыреве.1411141311Церквей православных 2.
4745Савинская, д. разновед.при р. Вожеге.1411141115
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
926. Савинское, сельцо бывшее владельческое, при речке Ухтомке, дворов 5, жителей 34. В ¼ версты — Успенский Ухтомский погост, волостное правление (уездный город в 11 вер Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3726Савинское (селъцо)Денисовск.Успенскийбывшие государственные1000,161714
38—СавинскоеОносовскоеУспенскийсобственники1000,1143
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Савинская26157деревняРусские12243155
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Савинская (колхоз) 439деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 158 км. Летнее: —.1012
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273497Савинскаядеревня60°27'с.ш.40°21'в.д.P-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618151291д Савинскаядеревня