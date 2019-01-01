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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
77. Павликова, деревня бывшая государственная, дворов 16, жителей 85, 3 лавки, 2 постоялых двора
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33897Павлиководеревня59°06'с.ш.38°49'в.д.O-37-030
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Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьян Титовых деревни Павликово Братковской волости Вологодского уезда за нанесение словесных оскорблений полицейским в нетрезвом состояни Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19658440172д Павлиководеревня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6248ПавликовоЛюбомировск.Мишехонский Благовещенскийбывшие помещичьи644123128
63—ПавликовоСухоломовск.Мишехонский Благовещенскийбывшие помещичьи644112628
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1073Павликово, д. вл.при р. Угле.6310112626
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Павликово (мол. проп. п.) 6794деревняЗимнее: 1 км. Летнее: 1 км.Зимнее: 11 км. Летнее: 11 км.Зимнее: 60 км. Летнее: 60 км.2529