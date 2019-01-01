деревня Павликово, деревня Павликово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Павликово

Шекснинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Братковская волость
77. Павликова, деревня бывшая государственная, дворов 16, жителей 85, 3 лавки, 2 постоялых двора

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Шекснинский район
33897Павлиководеревня59°06'с.ш.38°49'в.д.O-37-030

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Братковской волости
Дело о заключении под стражу крестьян Титовых деревни Павликово Братковской волости Вологодского уезда за нанесение словесных оскорблений полицейским в нетрезвом состояни Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Шекснинский муниципальный район, Угольское сельское поселение
19658440172д Павлиководеревня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Братковская волость
6248ПавликовоЛюбомировск.Мишехонский Благовещенскийбывшие помещичьи644123128
63ПавликовоСухоломовск.Мишехонский Благовещенскийбывшие помещичьи644112628

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1073Павликово, д. вл.при р. Угле.6310112626

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Еремеевский сельсовет
Павликово (мол. проп. п.) 6794деревняЗимнее: 1 км. Летнее: 1 км.Зимнее: 11 км. Летнее: 11 км.Зимнее: 60 км. Летнее: 60 км.2529
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close