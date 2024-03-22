Трусова (Кострыкина) Анна Архиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Кострыкин Архип
Бракосочетание
23.01.1884
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Трусов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Трусов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
12.05.1892
Дочь: Алексеева Елена Федоровна
Отец ребёнка: Трусов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1894
Отец ребёнка: Трусов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Трусов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
14.06.1907
Дочь: Мухина Акулина Федоровна
Отец ребёнка: Трусов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красникова Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Трусов Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно