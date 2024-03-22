Трусова (Кострыкина) Анна Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова (Кострыкина) Анна Архиповна

Место рождения

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Кострыкин Архип

Мать: не указана

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
23.01.1884

Муж: Трусов Федор Васильевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Трусов Федор Васильевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Трусов Федор Васильевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.05.1892

Дочь: Алексеева Елена Федоровна

Отец ребёнка: Трусов Федор Васильевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.10.1894

Сын: Трусов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Трусов Федор Васильевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Трусов Георгий Федорович

Отец ребёнка: Трусов Федор Васильевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.06.1907

Дочь: Мухина Акулина Федоровна

Отец ребёнка: Трусов Федор Васильевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красникова Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Трусов Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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