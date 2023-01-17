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Трусов Федор

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Место рождения

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трусов Василий

Мать: Трусова Агафья

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Трусова Анна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Трусова Анна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.10.1894

Сын: Трусов Алексей

Мать ребёнка: Трусова Анна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Трусов Георгий

Мать ребёнка: Трусова Анна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Алексеева Елена

Мать ребёнка: Трусова Анна

Рождение ребёнка
14.06.1907

Дочь: Мухина Акулина

Мать ребёнка: Трусова Анна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красникова Матрена

Мать ребёнка: Трусова Анна

Смерть
Неизвестно
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