Трусов Федор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трусов Василий
Мать: Трусова Агафья
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Трусова Анна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Трусова Анна
Рождение ребёнка
29.10.1894
Сын: Трусов Алексей
Мать ребёнка: Трусова Анна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Трусов Георгий
Мать ребёнка: Трусова Анна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Алексеева Елена
Мать ребёнка: Трусова Анна
Рождение ребёнка
14.06.1907
Дочь: Мухина Акулина
Мать ребёнка: Трусова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красникова Матрена
Мать ребёнка: Трусова Анна
Смерть
Неизвестно