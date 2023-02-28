Трусов Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Трусов Тимофей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1857
Сын: Трусов Прохор
Мать ребёнка: Трусова Агафья
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Зиновья
Мать ребёнка: Трусова Агафья
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Трусова Агафья
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Дарья Мария
Мать ребёнка: Трусова Агафья
Рождение ребёнка
1877
Сын: Трусов Павел
Мать ребёнка: Трусова Агафья
Рождение ребёнка
1886
Сын: Трусов Петр
Мать ребёнка: Трусова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трусов Федор
Мать ребёнка: Трусова Агафья
Смерть
1897
Причина смерти: от живота
Похороны
Неизвестно