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Трусов Василий

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Место рождения

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Трусов Тимофей

Мать: ?

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Трусов Прохор

Мать ребёнка: Трусова Агафья

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Зиновья

Мать ребёнка: Трусова Агафья

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Трусова Агафья

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Дарья Мария

Мать ребёнка: Трусова Агафья

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Трусов Павел

Мать ребёнка: Трусова Агафья

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Трусов Петр

Мать ребёнка: Трусова Агафья

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трусов Федор

Мать ребёнка: Трусова Агафья

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1897
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от живота
Похороны
Неизвестно
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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