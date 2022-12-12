Трусов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти24.03.1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Трусов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1835
Рождение ребёнка
1838
Сын: Трусов Илья
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Трусов Василий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1839
Рождение ребёнка
1839
Сын: Трусов Дементий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1848
Сын: Трусов Ермолай
Мать ребёнка: ?
Смерть
24.03.1875
Причина смерти: от удушья
Похороны
Неизвестно