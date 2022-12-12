Трусов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

24.03.1875

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Трусов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: ?

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: ?

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Трусов Илья

Мать ребёнка: ?

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Трусов Василий

Мать ребёнка: ?

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Макрида

Мать ребёнка: ?

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Трусов Дементий

Мать ребёнка: ?

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Трусов Ермолай

Мать ребёнка: ?

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
24.03.1875
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от удушья
Похороны
Неизвестно
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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