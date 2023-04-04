Трусова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Фёкла Тимофеевна
Отец ребёнка: Трусов Тимофей Акимович
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810
Сын: Трусов Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Трусов Тимофей Акимович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Акулина Тимофеевна
Отец ребёнка: Трусов Тимофей Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно