Трусова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Фёкла Тимофеевна

Отец ребёнка: Трусов Тимофей Акимович

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810

Сын: Трусов Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Трусов Тимофей Акимович

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Акулина Тимофеевна

Отец ребёнка: Трусов Тимофей Акимович

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Тимофей Акимович

Смерть
Неизвестно
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