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Трусова Степанида Илларионовна

Место рождения

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

17.06.1850

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
05.02.1830

Муж: Трусов Тимофей Тимофеевич

Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Аксинья (Ксения) Тимофеевна

Отец ребёнка: Трусов Тимофей Тимофеевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Трусов Тимофей Тимофеевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Трусов Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Трусов Тимофей Тимофеевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Трусов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Трусов Тимофей Тимофеевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Макрида Тимофеевна

Отец ребёнка: Трусов Тимофей Тимофеевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Трусов Дементий Тимофеевич

Отец ребёнка: Трусов Тимофей Тимофеевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.07.1848

Сын: Трусов Ермолай Тимофеевич

Отец ребёнка: Трусов Тимофей Тимофеевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
17.06.1850
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
от нерожденной берём
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