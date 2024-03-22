Трусова Степанида Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти17.06.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
05.02.1830
Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Аксинья (Ксения) Тимофеевна
Отец ребёнка: Трусов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Трусов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Трусов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Трусов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Трусов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Макрида Тимофеевна
Отец ребёнка: Трусов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Трусов Дементий Тимофеевич
Отец ребёнка: Трусов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.07.1848
Сын: Трусов Ермолай Тимофеевич
Отец ребёнка: Трусов Тимофей Тимофеевич
Смерть
17.06.1850
от нерожденной берём