село Сухоречка, село Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Сухоречка

Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Оренбургской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1374Тримихайловка (Сухоречка), с. каз.при рч. Сухой.932202893996Церковь православная 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Покровская волость
770. Три-Михайловка (Сухая Речка), село бывшее государственное, дворов 300, жителей 1999, церковь православная, школа, водяная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Покровская волость
С. Тримихайловка (Сухоречка тож). Б. госуд. Рус. Прав.3635Р. Сухая Тростянка1677859821652178

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Бузулукский район
71607Сухоречкасело52°49'с.ш.52°24'в.д.N-39-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Бузулукский муниципальный район, Сельское поселение Сухореченский сельсовет
53612467101с Сухоречкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close