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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
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• Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1374Тримихайловка (Сухоречка), с. каз.при рч. Сухой.932202893996Церковь православная 1. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
770. Три-Михайловка (Сухая Речка), село бывшее государственное, дворов 300, жителей 1999, церковь православная, школа, водяная мельница
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Тримихайловка (Сухоречка тож). Б. госуд. Рус. Прав.3635Р. Сухая Тростянка1677859821652178
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
71607Сухоречкасело52°49'с.ш.52°24'в.д.N-39-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53612467101с Сухоречкасело