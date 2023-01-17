Трусова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Трусов Прохор
Отец ребёнка: Трусов Василий
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Зиновья
Отец ребёнка: Трусов Василий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Трусов Василий
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Дарья Мария
Отец ребёнка: Трусов Василий
Рождение ребёнка
1877
Сын: Трусов Павел
Отец ребёнка: Трусов Василий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Трусов Петр
Отец ребёнка: Трусов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трусов Федор
Отец ребёнка: Трусов Василий
Смерть
Неизвестно