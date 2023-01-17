Трусова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Трусов Прохор

Отец ребёнка: Трусов Василий

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Зиновья

Отец ребёнка: Трусов Василий

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Трусов Василий

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Дарья Мария

Отец ребёнка: Трусов Василий

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Трусов Павел

Отец ребёнка: Трусов Василий

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Трусов Петр

Отец ребёнка: Трусов Василий

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трусов Федор

Отец ребёнка: Трусов Василий

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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