Красникова (Трусова) Матрена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трусов Федор Васильевич
Мать: Трусова Анна Архиповна
Рождение ребёнка
21.11.1929
Дочь: Рухлина Анна
Отец ребёнка: ?
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.06.1939
Дочь: Воронкова Лидия
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно