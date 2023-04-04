Красникова (Трусова) Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красникова (Трусова) Матрена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трусов Федор Васильевич

Мать: Трусова Анна Архиповна

Рождение ребёнка
21.11.1929

Дочь: Рухлина Анна

Отец ребёнка: ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.06.1939

Дочь: Воронкова Лидия

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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