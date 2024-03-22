Мухина (Трусова) Акулина Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.06.1907
Дата смерти06.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1907
Отец: Трусов Федор Васильевич
Мать: Трусова Анна Архиповна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Жилина Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Мухин Петр
Рождение ребёнка
1934
Сын: Мухин Валентин
Отец ребёнка: Мухин Петр
Рождение ребёнка
?.08.1936
Сын: Мухин Виктор
Отец ребёнка: Мухин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Петр
Смерть
06.03.1989
Похороны
Неизвестно