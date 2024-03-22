Мухина (Трусова) Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Трусова) Акулина Федоровна

Место рождения

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

14.06.1907

Дата смерти

06.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1907

Отец: Трусов Федор Васильевич

Мать: Трусова Анна Архиповна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Жилина Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Мухин Петр

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Мухин Валентин

Отец ребёнка: Мухин Петр

Рождение ребёнка
?.08.1936

Сын: Мухин Виктор

Отец ребёнка: Мухин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Петр

Смерть
06.03.1989
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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