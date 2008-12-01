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Мухин Валентин
Мухин Валентин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
?.12.2008
Пол
Мужской
Отец
Мухин Петр
1903 г.р.
Мать
Мухина (Трусова) Акулина
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Мухин Петр
Мать:
Мухина Акулина
Смерть
?.12.2008
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