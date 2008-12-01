Мухин Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

?.12.2008

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Мухин Петр

Мать: Мухина Акулина

Смерть
?.12.2008
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