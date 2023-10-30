Жилина (Мухина) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖилина (Мухина) Анастасия Петровна

Жилина (Мухина) Анастасия Петровна

avatar

Место рождения

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Мухин Петр

Мать: Мухина Акулина Федоровна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жилин Евгений Павлович

Севастополь Крымская область Украинская ССР
Рождение ребёнка
14.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жилин Евгений Павлович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жилин Евгений Павлович

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Евгений Павлович

Смерть
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close