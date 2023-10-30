Жилина (Мухина) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Мухин Петр
Мать: Мухина Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
02.03.1956
Севастополь Крымская область Украинская ССР
Рождение ребёнка
14.06.1959
Рождение ребёнка
12.05.1961
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно