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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1322Курманаево, с. каз.при р. Бузулуке.3447180692691Церковь православная 1. Этапная тюрьма для пересылаемых арестантов. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
697. Курманаевка, село бывшее государственное, при реке Бузулуке, дворов 233, жителей 1629, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Курманаевка. Б. госуд. Рус., мордва, чуваши. Прав.3382Река Бузулук18037—35611051095
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Курманаево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11807Курманаевкасело52°30'с.ш.52°07'в.д.N-39-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53625431101с Курманаевкасело