Алексеева (Трусова) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева (Трусова) Елена Федоровна

Алексеева (Трусова) Елена Федоровна

avatar

Место рождения

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.05.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1892

Отец: Трусов Федор Васильевич

Мать: Трусова Анна Архиповна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
25.01.1909

Муж: Алексеев Михаил

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Привалова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Алексеев Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close