Алексеева (Трусова) Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения12.05.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1892
Отец: Трусов Федор Васильевич
Мать: Трусова Анна Архиповна
Бракосочетание
25.01.1909
Муж: Алексеев Михаил
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Привалова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Алексеев Михаил
Смерть
Неизвестно