Трусов Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрусов Алексей Федорович

Трусов Алексей Федорович

Место рождения

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

29.10.1894

Дата смерти

07.04.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1894

Отец: Трусов Федор Васильевич

Мать: Трусова Анна Архиповна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
27.01.1913

Жена: Трусова Ксения Ивановна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.07.1916

Сын: Трусов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Трусова Ксения Ивановна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Трусов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Трусова Ксения Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Трусов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Трусова Ксения Ивановна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1931

Дочь: Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Трусова Ксения Ивановна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.07.1936

Дочь: Мартыненко Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Трусова Ксения Ивановна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
07.04.1939
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close