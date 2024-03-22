Трусов Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения29.10.1894
Дата смерти07.04.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1894
Отец: Трусов Федор Васильевич
Мать: Трусова Анна Архиповна
Бракосочетание
27.01.1913
Жена: Трусова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1916
Сын: Трусов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Трусова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Трусова Ксения Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Трусов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Трусова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1931
Дочь: Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Трусова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1936
Дочь: Мартыненко Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Трусова Ксения Ивановна
Смерть
07.04.1939
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно