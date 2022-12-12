Трусов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусов Михаил

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1924

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

1948 г.р.
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1954 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Трусов Алексей

Мать: Трусова Ксения Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
31.08.1948

Сын: Трусов Виктор

Мать ребёнка: Трусова Елена

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трусова Елена

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.06.1954

Дочь: Пастухова Нина

Мать ребёнка: Трусова Елена

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трусова Елена

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусова Елена

Смерть
1984
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