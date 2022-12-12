Трусов Михаил
Место рожденияРоссия
Дата рождения1924
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Трусов Алексей
Мать: Трусова Ксения Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
31.08.1948
Сын: Трусов Виктор
Мать ребёнка: Трусова Елена
Рождение ребёнка
07.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трусова Елена
Рождение ребёнка
03.06.1954
Дочь: Пастухова Нина
Мать ребёнка: Трусова Елена
Рождение ребёнка
06.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трусова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трусова Елена
Смерть
1984