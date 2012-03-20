Пастухова (Трусова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова (Трусова) Нина

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Место рождения

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

03.06.1954

Дата смерти

20.03.2012

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1954

Отец: Трусов Михаил

Мать: Трусова Елена

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
20.03.2012
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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