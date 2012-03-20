Пастухова (Трусова) Нина
Место рождения
Дата рождения03.06.1954
Дата смерти20.03.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1954
Отец: Трусов Михаил
Мать: Трусова Елена
Рождение ребёнка
01.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
20.03.2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно