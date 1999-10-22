Трусова (Смольянинова) Елена
Место рожденияКазахстан
Дата рождения20.05.1924
Дата смерти22.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1924
Отец: Смольянинов Тимофей
Мать: Смольянинова Дарья
Казахстан
Рождение ребёнка
31.08.1948
Сын: Трусов Виктор
Отец ребёнка: Трусов Михаил
Рождение ребёнка
07.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трусов Михаил
Рождение ребёнка
03.06.1954
Дочь: Пастухова Нина
Отец ребёнка: Трусов Михаил
Рождение ребёнка
06.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трусов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трусов Михаил
Смерть
22.10.1999
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно