Трусова (Смольянинова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова (Смольянинова) Елена

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

20.05.1924

Дата смерти

22.10.1999

Пол

Женский

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

1948 г.р.
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1954 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1924

Отец: Смольянинов Тимофей

Мать: Смольянинова Дарья

Казахстан
Рождение ребёнка
31.08.1948

Сын: Трусов Виктор

Отец ребёнка: Трусов Михаил

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трусов Михаил

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.06.1954

Дочь: Пастухова Нина

Отец ребёнка: Трусов Михаил

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трусов Михаил

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Михаил

Смерть
22.10.1999
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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