Смольянинов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Смольянинов Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1924
Дочь: Трусова Елена
Мать ребёнка: Смольянинова Дарья
Казахстан
Рождение ребёнка
1926
Сын: Смольянинов Николай
Мать ребёнка: Смольянинова Дарья
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно