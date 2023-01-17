Смольянинов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмольянинов Тимофей

Смольянинов Тимофей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Смольянинов Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1924

Дочь: Трусова Елена

Мать ребёнка: Смольянинова Дарья

Казахстан
Рождение ребёнка
1926

Сын: Смольянинов Николай

Мать ребёнка: Смольянинова Дарья

Смерть
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close