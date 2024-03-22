Смольянинова (Грядасова) Дарья Андреевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1886
Дата смерти05.07.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1886
Отец: Гридасов Андрей
Рождение ребёнка
18.11.1906
Сын: Смольянинов Яков
Отец ребёнка: Смольянинов Тимофей Лукьянович
Рождение ребёнка
01.02.1910
Сын: Смольянинов Дмитрий
Отец ребёнка: Смольянинов Тимофей Лукьянович
Рождение ребёнка
10.06.1911
Сын: Смольянинов Петр
Отец ребёнка: Смольянинов Тимофей Лукьянович
Рождение ребёнка
11.06.1914
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Смольянинов Тимофей Лукьянович
Рождение ребёнка
24.12.1916
Дочь: Евгения Тимофеевна
Отец ребёнка: Смольянинов Тимофей Лукьянович
Рождение ребёнка
20.05.1924
Дочь: Трусова Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Смольянинов Тимофей Лукьянович
Казахстан
Рождение ребёнка
1926
Сын: Смольянинов Николай
Отец ребёнка: Смольянинов Тимофей Лукьянович
Смерть
05.07.1951
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно