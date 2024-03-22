Смольянинова (Грядасова) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмольянинова (Грядасова) Дарья Андреевна

Смольянинова (Грядасова) Дарья Андреевна

Место рождения

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.03.1886

Дата смерти

05.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1886

Отец: Гридасов Андрей

Мать: не указана

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.11.1906

Сын: Смольянинов Яков

Отец ребёнка: Смольянинов Тимофей Лукьянович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1910

Сын: Смольянинов Дмитрий

Отец ребёнка: Смольянинов Тимофей Лукьянович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.06.1911

Сын: Смольянинов Петр

Отец ребёнка: Смольянинов Тимофей Лукьянович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.06.1914

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Смольянинов Тимофей Лукьянович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.12.1916

Дочь: Евгения Тимофеевна

Отец ребёнка: Смольянинов Тимофей Лукьянович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.05.1924

Дочь: Трусова Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Смольянинов Тимофей Лукьянович

Казахстан
Рождение ребёнка
1926

Сын: Смольянинов Николай

Отец ребёнка: Смольянинов Тимофей Лукьянович

Смерть
05.07.1951
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close