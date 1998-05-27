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Трусов Виктор

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Место рождения

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

31.08.1948

Дата смерти

27.05.1998

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1948

Отец: Трусов Михаил

Мать: Трусова Елена

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трусова Любовь

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трусова Любовь

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
27.05.1998
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Причина смерти: сахарный диабет
Похороны
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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