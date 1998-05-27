Трусов Виктор
Место рождения
Дата рождения31.08.1948
Дата смерти27.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1948
Отец: Трусов Михаил
Мать: Трусова Елена
Рождение ребёнка
27.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трусова Любовь
Рождение ребёнка
27.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трусова Любовь
Смерть
27.05.1998
Причина смерти: сахарный диабет
Похороны
Неизвестно