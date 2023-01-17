Трусова (Жилина) Ксения Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жилин Иван
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1924
Сын: Трусов Михаил
Отец ребёнка: Трусов Алексей
Россия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Трусов Владимир
Отец ребёнка: Трусов Алексей
Рождение ребёнка
17.03.1931
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Трусов Алексей
Рождение ребёнка
15.07.1936
Дочь: Мартыненко Валентина
Отец ребёнка: Трусов Алексей
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область