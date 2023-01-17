Трусова (Жилина) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова (Жилина) Ксения Ивановна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жилин Иван

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Трусов Михаил

Отец ребёнка: Трусов Алексей

Россия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Трусов Владимир

Отец ребёнка: Трусов Алексей

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1931

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Трусов Алексей

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.07.1936

Дочь: Мартыненко Валентина

Отец ребёнка: Трусов Алексей

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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