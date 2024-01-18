Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1866 ст.

Дата смерти

Около 1929

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1866 ст.

Отец: Бубнов Макар Федорович

Мать: Бубнова Минадора Филлипповна

Рождение ребёнка
1896 ст.

Дочь: Анна Козьмина (Кузьминична)

Мать ребёнка: Бубнова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Варвара Козьмина (Кузьминична)

Мать ребёнка: Бубнова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Бубнов Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Бубнова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Между 1905 и 1911 ст.

Сын: Бубнов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Бубнова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Бубнов Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Бубнова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1916 ст.

Сын: Бубнов Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Бубнова Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова Екатерина Андреевна

Смерть
Около 1929
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