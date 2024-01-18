Бубнов Макар Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: Бубнов Федор Ларионович
Мать: Бубнова Гликерия
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Гликерия Макаровна
Мать ребёнка: Бубнова Минадора Филлипповна
Рождение ребёнка
1860 ст.
Мать ребёнка: Бубнова Минадора Филлипповна
Рождение ребёнка
28.10.1866 ст.
Сын: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович
Мать ребёнка: Бубнова Минадора Филлипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бубнова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно