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Бубнов Макар Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Бубнов Федор Ларионович

Мать: Бубнова Гликерия

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Гликерия Макаровна

Мать ребёнка: Бубнова Минадора Филлипповна

Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Бубнов Пармен Макарович

Мать ребёнка: Бубнова Минадора Филлипповна

Рождение ребёнка
28.10.1866 ст.

Сын: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович

Мать ребёнка: Бубнова Минадора Филлипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова Минадора Филлипповна

Смерть
Неизвестно
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