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Бубнов Федор Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: Бубнов Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Бубнов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Бубнова Гликерия

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Бубнов Макар Федорович

Мать ребёнка: Бубнова Гликерия

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Бубнова Гликерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова Гликерия

Смерть
1835 ст.
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