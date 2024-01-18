Бубнов Федор Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 ст.
Дата смерти1835 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: Бубнов Ларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809 ст.
Мать ребёнка: Бубнова Гликерия
Рождение ребёнка
1820 ст.
Мать ребёнка: Бубнова Гликерия
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Васса Федоровна
Мать ребёнка: Бубнова Гликерия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бубнова Гликерия
Смерть
1835 ст.