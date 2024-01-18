Бубнова Минадора Филлипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова Минадора Филлипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Гликерия Макаровна

Отец ребёнка: Бубнов Макар Федорович

Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Бубнов Пармен Макарович

Отец ребёнка: Бубнов Макар Федорович

Рождение ребёнка
28.10.1866 ст.

Сын: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович

Отец ребёнка: Бубнов Макар Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Макар Федорович

Смерть
Неизвестно
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