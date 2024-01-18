Бубнова Минадора Филлипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипп
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Гликерия Макаровна
Отец ребёнка: Бубнов Макар Федорович
Рождение ребёнка
1860 ст.
Отец ребёнка: Бубнов Макар Федорович
Рождение ребёнка
28.10.1866 ст.
Сын: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович
Отец ребёнка: Бубнов Макар Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно