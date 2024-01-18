Бубнов Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1905 и 1911 ст.
Дата смерти09.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1905 и 1911 ст.
Рождение ребёнка
1946
Сын: Бубнов Иван Иванович
Мать ребёнка: Екатерина (2)
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Шумилова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Екатерина (2)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина (1)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина (2)
Смерть
09.05.1970