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Бубнов Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1905 и 1911 ст.

Дата смерти

09.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1905 и 1911 ст.

Отец: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович

Мать: Бубнова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Бубнов Иван Иванович

Мать ребёнка: Екатерина (2)

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Шумилова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Екатерина (2)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина (1)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина (2)

Смерть
09.05.1970
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