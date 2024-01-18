Бубнова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубнова Екатерина Андреевна

Бубнова Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Около 1929

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: Киселева Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1896 ст.

Дочь: Анна Козьмина (Кузьминична)

Отец ребёнка: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович

Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Варвара Козьмина (Кузьминична)

Отец ребёнка: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович

Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Бубнов Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович

Рождение ребёнка
Между 1905 и 1911 ст.

Сын: Бубнов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович

Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Бубнов Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович

Рождение ребёнка
1916 ст.

Сын: Бубнов Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович

Смерть
Около 1929
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close