Бубнова Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиОколо 1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Рождение ребёнка
1896 ст.
Дочь: Анна Козьмина (Кузьминична)
Отец ребёнка: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович
Рождение ребёнка
1899 ст.
Дочь: Варвара Козьмина (Кузьминична)
Отец ребёнка: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович
Рождение ребёнка
1904 ст.
Отец ребёнка: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1911 ст.
Сын: Бубнов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Бубнов Павел Кузьмич
Отец ребёнка: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович
Рождение ребёнка
1916 ст.
Сын: Бубнов Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1929