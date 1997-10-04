Бубнов Федор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916 ст.
Дата смерти04.10.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916 ст.
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Мареева Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Бубнова Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
24.06.1951
Мать ребёнка: Бубнова Прасковья Сергеевна
г. Загорск
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Хлебодарова Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Бубнова Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1997