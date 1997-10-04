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Бубнов Федор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916 ст.

Дата смерти

04.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916 ст.

Отец: Бубнов Козьма (Кузьма) Макарович

Мать: Бубнова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Мареева Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Бубнова Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
24.06.1951

Сын: Бубнов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Бубнова Прасковья Сергеевна

г. Загорск
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Хлебодарова Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Бубнова Прасковья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова Прасковья Сергеевна

Смерть
04.10.1997
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