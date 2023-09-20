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Рычков Егор (Георгий) Петрович

Место рождения

Климовская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Рычков Петр

Мать: Рычкова Параскева

Климовская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянин, лодочник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Рычкова (Левинская) Мария Александровна

Рождение ребёнка
08.06.1914

Дочь: Крапивина (Рычкова) Мария Егоровна

Мать ребёнка: Рычкова (Левинская) Мария Александровна

Климовская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Рычков Николай Егорович

Мать ребёнка: Рычкова (Левинская) Мария Александровна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Бутакова Александра Егоровна

Мать ребёнка: Рычкова (Левинская) Мария Александровна

Смерть
1956

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