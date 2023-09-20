Рычков Егор (Георгий) Петрович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Рычков Петр
Мать: Рычкова Параскева
Крестьянин, лодочник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Рычкова (Левинская) Мария Александровна
Рождение ребёнка
08.06.1914
Дочь: Крапивина (Рычкова) Мария Егоровна
Мать ребёнка: Рычкова (Левинская) Мария Александровна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Рычкова (Левинская) Мария Александровна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Бутакова Александра Егоровна
Мать ребёнка: Рычкова (Левинская) Мария Александровна
Смерть
1956