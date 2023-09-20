Рычкова (Левинская) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Клавдия Егоровна
Отец ребёнка: Рычков Егор (Георгий) Петрович
Рождение ребёнка
08.06.1914
Дочь: Крапивина (Рычкова) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Рычков Егор (Георгий) Петрович
Климовская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Рычков Егор (Георгий) Петрович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Бутакова Александра Егоровна
Отец ребёнка: Рычков Егор (Георгий) Петрович
Смерть
1969