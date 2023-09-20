Рычкова (Левинская) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Левинская) Мария Александровна

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Место рождения

Ивановская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Клавдия Егоровна

Отец ребёнка: Рычков Егор (Георгий) Петрович

Рождение ребёнка
08.06.1914

Дочь: Крапивина (Рычкова) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Рычков Егор (Георгий) Петрович

Климовская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Рычков Николай Егорович

Отец ребёнка: Рычков Егор (Георгий) Петрович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Бутакова Александра Егоровна

Отец ребёнка: Рычков Егор (Георгий) Петрович

Смерть
1969

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